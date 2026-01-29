Unia szykuje kolejne absurdalne regulacje. Tym razem chodzi o śmieci

W lipcu 2017 r. wprowadzono w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Od tego momentu do żółtego pojemnika wyrzucamy metale i tworzywa sztuczne, do niebieskiego – papier, do zielonego – szkło, do brązowego – bioodpady, a do czarnego – odpady zmieszane.

Jak się okazuje, dla unijnych regulatorów kolejnych aspektów życia europejskich społeczeństw, jest to dalece niewystarczające. Biurokraci już szykują nowe przepisy.

W Unii Europejskiej przygotowywane jest teraz wprowadzenie zmian w systemie segregacji odpadów, obejmujących tym razem 11 różnych koszy i nawet 20 różnych symboli na opakowaniach. Propozycje regulacji zostały zawarte w raporcie Joint Research Centre, wewnętrznej służby badawczej i naukowej Komisji Europejskiej.

Segregacja śmieci do 11 pojemników

niebieski – papier, karton, zielony – szkło bezbarwne, kolorowe, zielone, brązowe, żółty – plastik twardy, miękki, pomarańczowy – kartony po napojach, papier (kompozyt A i B), szary – metal, brązowy – odpady kompostowalne z domów i przemysłowe, różowy – tekstylia, błękitny – ceramika, jasnobrązowy – drewno, korek, czerwony – odpady niebezpieczne, fioletowy – odpady zmieszane.

"Gospodarka obiegu zamkniętego" w Unii Europejskiej

W ocenie wspomnianej unijnej służby różnorodność lokalnych systemów powoduje liczne trudności zarówno dla mieszkańców, jak i firm zajmujących się przetwarzaniem śmieci.

Jednym z głównych powodów reformy jest dążenie do zwiększenia poziomu recyklingu oraz promowania tak zwanej gospodarki obiegu zamkniętego.

Joint Research Centre twierdzi, że brak czytelnych oznaczeń sprawia, że ludzie często nie wiedzą, gdzie wyrzucić określony rodzaj opakowania. Według analizy cytowanej przez portal samorządowy, "nieprecyzyjna segregacja" zmniejsza możliwość skutecznego recyklingu, a problem ten dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

