Paczki z podrobioną gotówką z Chin. Ogromna akcja służb w Europie

Według informacji przekazanych przez Europol, przestępcze siatki rozprowadzały fałszywe pieniądze głównie za pośrednictwem przesyłek pocztowych, a ponad 90 proc. z nich pochodziło z Chin lub było z nimi powiązanych.

Miliony fałszywych banknotów i monet

W okresie od czerwca do listopada 2025 roku funkcjonariusze przejęli 379 paczek zawierających fałszywą walutę. Łącznie zabezpieczono ponad 7 milionów podrobionych banknotów i monet. Wśród nich znalazło się 4,8 mln fałszywych euro, 2,3 mln dolarów amerykańskich, ponad 23 tys. funtów brytyjskich oraz 4,8 tys. franków szwajcarskich. Szacuje się, że gdyby pieniądze trafiły na rynek, ich łączna wartość mogłaby sięgnąć około 1,2 mld euro.

Znaczącą część działań przeprowadzono w Rumunii, gdzie służby przechwyciły miliony podrobionych banknotów euro i zlikwidowały magazyn zawierający ponad 223 tys. fałszywek wysłanych z Chin. W Portugalii, Wielkiej Brytanii i USA zabezpieczono z kolei ponad 220 tys. fałszywych monet w różnych walutach – wszystkie przesyłki miały pochodzić z Państwa Środka.

Akcja z udziałem kilku państw, w tym Polski

Operacja o kryptonimie DECOY III była koordynowana przez Europol i prowadzona przez Austrię, Portugalię oraz Hiszpanię przy udziale służb z Europy i Stanów Zjednoczonych. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze m.in. z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

W wyniku akcji wszczęto 70 nowych postępowań przeciwko osobom i grupom odpowiedzialnym za dystrybucję fałszywej waluty. Śledczy koncentrują się zarówno na organizatorach transportu, jak i osobach odpowiedzialnych za wprowadzanie podrobionych pieniędzy do obiegu.

Europol oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wspierały działania poprzez analizę danych, identyfikację podejrzanych przesyłek oraz opracowywanie wskaźników ryzyka, które mają pomóc w wykrywaniu podobnych procederów w przyszłości. Służby zapowiadają kontynuowanie współpracy międzynarodowej, w tym działań ukierunkowanych na ograniczenie produkcji fałszywej waluty u źródła oraz rozbijanie kolejnych kanałów dystrybucji.

