Potężny problem dla gospodarki. Nie tylko wzrost cen surowców

"Zaostrzenie konfliktu krótkookresowo to kwestia cen, a jeśli konflikt dalej będzie się pogłębiał, to zakładamy, że sytuacja może zacząć wpływać na dostępność surowców, z którą na razie nie mamy problemów" – powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, w kolejnych miesiącach z dostępnością surowców "może być różnie".

"Z tym co mamy możemy bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do dwóch miesięcy, choć to zależy także od wpływu konfliktu na popyt" – dodał.

"Trwają dyskusje na temat akwizycji"

Szef Sanok RC wskazał także, że spółka intensywnie rozgląda się w poszukiwaniu nowych biznesów.

"Trwają dyskusje na temat akwizycji, o której nie mogę mówić zbyt wiele z powodu klauzuli poufności. Poszukujemy bardzo szeroko poza segmentem motoryzacji, tam gdzie mamy odpowiednią ekspertyzę, czyli w produktach gumowych i około-gumowych, szczególnie w budownictwie i przemyśle" – podsumował.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.

Taki zysk miała spółka z Sanoka. Ujawniono dane

Sanok Rubber odnotował 44,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 54,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 64,99 mln zł wobec 65,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 148,28 mln zł wobec 140,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1469,97 mln zł w 2025 r. wobec 1446,38 mln zł rok wcześniej.

W samym czwartym kwartale Grupa Sanok Rubber przekroczyła 357 mln zł przychodów (+7 proc. r/r) oraz wypracowała 36 mln zł wyniku EBITDA (+26 proc. r/r), ponad 14 mln zł zysku operacyjnego (+74 proc. r/r) i niecałe 13 mln zł zysku netto (+146 proc. r/r).

