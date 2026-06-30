PiS z największymi wpłatami od darczyńców. KO wykazała jedną darowiznę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami partie polityczne mają obowiązek publikowania rejestrów darowizn przekraczających 10 tys. zł. Dane obejmują m.in. nazwiska darczyńców, miejsce zamieszkania oraz wysokość wpłat.

Prawie 380 tys. zł na PiS, jeden przelew na KO

Jak podaje "Fakt", PiS od początku roku odnotował 32 darowizny o łącznej wartości blisko 380 tys. zł. Najwyższe wpłaty – po 69,9 tys. zł – przekazali Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda. Rok wcześniej w analogicznym okresie partia zebrała ponad 614 tys. zł.

Koalicja Obywatelska wykazała natomiast jedną wpłatę w wysokości 8 tys. zł od posła Michała Jarosa. Dla porównania, w pierwszej połowie ubiegłego roku do kasy ugrupowania wpłynęło ponad 80 tys. zł darowizn.

Niższe wpływy odnotowały także inne ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe zebrało od początku roku około 31,8 tys. zł w ramach 11 wpłat, natomiast partia Razem wykazała zaledwie dwie darowizny, ale ich łączna wartość wyniosła aż 82 tys. zł.Jedna z wpłat opiewała na 72 tys. zł – to rekord pod względem pojedynczych darowizn na partie.

Kaczyński apeluje do wyborców. "Żeby jak najwięcej osób wpłacało"

W ostatnich miesiącach politycy PiS wielokrotnie apelowali do sympatyków o wsparcie finansowe partii, wskazując na problemy związane z ograniczeniem subwencji budżetowej po decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących rozliczeń kampanii wyborczej.

– Zmuszony jestem prosić państwa po raz kolejny o wpłaty, nawet niewielkie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wpłacało – mówił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem PKW i sądy odebrały partii 46 mln zł.

Darowizny na rzecz partii politycznych mogą przekazywać wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami Polski i mające stałe miejsce zamieszkania w kraju. Obowiązuje również roczny limit wpłat określony w ustawie o partiach politycznych.