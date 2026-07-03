Dobra wiadomość dla kierowców. Chodzi o ceny paliw

Eksperci zakładają utrzymanie się w miarę stabilnych cen ropy i paliw gotowych na europejskim rynku ARA.

"Od 1 lipca zakończyło się obowiązywanie rządowego programu 'Ceny Paliwa Niżej' (CPN), co oznacza powrót 23-procentowej stawki VAT oraz likwidację mechanizmu maksymalnych cen paliw. W efekcie ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły skokowo o wartość wynikającą z wyższej stawki podatku VAT" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Tyle Polacy płacą obecnie za paliwo

Tak kształtują się średnie ceny paliw 2 lipca br., z uwzględnieniem zmiany t/t.:

– Benzyna bezołowiowa 95: 6,78 zł/l (+0,86 zł/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 7,56 zł/l (+0,94 zł/l)

– Olej napędowy: 6,94 zł/l (+0,88 zł/l)

– Autogaz: 3,26 zł/l (-0,09 zł/l)

Jak podkreślają analitycy, "mimo odnotowanych od 1 lipca podwyżek ceny paliw pozostają niższe niż przed 30 marca, tj. od momentu wprowadzenia pakietu CPN". "Benzyna Pb95 jest tańsza o 38 gr/l, a Pb98 o 29 gr/l. Największą różnicę widzimy w przypadku diesla, którego cena w wyniku wojny w Iranie w ostatnim tygodniu marca wzrosła do średniego poziomu 8,75 zł/l. Zatem dzisiaj za diesla płacimy o 1,81 zł/l mniej" – czytamy.

"O ile po 15 czerwca, tj. po częściowym wycofaniu się z pakietu CPN, wzrost podatku akcyzowego (o blisko 30 gr/l) został skompensowany spadkiem cen paliw na rynku ARA, to podwyżka stawki VAT nastąpiła w okresie wyższych cen hurtowych oraz osłabienia złotego wobec dolara. W efekcie rynek detaliczny nie miał przestrzeni do ograniczenia skali podwyżek, ponieważ hurtowe ceny netto paliw nie spadały" – wskazują eksperci.

Firma Reflex wskazuje, że "w przyszłym tygodniu spodziewamy się niewielkich obniżek cen paliw na stacjach sięgających 5 – 6 gr/l, przy utrzymaniu się w miarę stabilnych cen ropy i paliw gotowych na europejskim rynku ARA".

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Podano stawki

Poniżej prognoza średnich cen detalicznych na tydzień 28. (06-10.07.2026):

– Benzyna bezołowiowa 95: 6,73 zł/l (-0,05 zł/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 7,50 zł/l (-0,06 zł/l)

– Olej napędowy: 6,88 zł/l (-0,05 zł/l)

– Autogaz: 3,24 zł/l (-0,05 zł/l)

"Ceny ropy naftowej Brent spadły w mijającym tygodniu w okolice 70 USD/bbl, ale wyraźnie widać, że tempo spadku cen hamuje. W piątek rano wrześniowa seria kontraktów na ropę Brent wyceniana jest na 72 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Cena spot ropy Brent spadła do 68 USD/bbl. Rosyjska ropa Urals potaniała do około 44 USD/bbl, a jeszcze na początku kwietnia jej ceny przez chwilę wzrosły do 118 USD/bbl" – czytamy w komentarzu.

Eksperci podkreślają, że "niższe ceny ropy to efekt rosnącego eksportu i produkcji ropy naftowej w regionie Zatoki Perskiej od momentu podpisania 17 czerwca memorandum między USA a Iranem". "Systematyczny wzrost liczby statków przepływających przez Cieśninę Ormuz znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącym eksporcie ropy naftowe" – dodają.

"Zgodnie z szacunkami S&P Global średni poziom eksportu ropy naftowej wzrósł w czerwcu powyżej 11 mln bbl/d wobec niecałych 5 mln bbl/d w maju i około 15-16 mln bbl/d przed wybuchem wojny. Średnia dzienna liczba statków przepływających przez Cieśninę Ormuz wzrosła w ostatnich dniach powyżej 50, z tego blisko 60 proc. stanowią tankowce i gazowce" – wskazują analitycy.

Przedstawiciele firmy Reflex przypominają, że "prezydent USA we wczorajszym wywiadzie dla CNBC podsumował, że choć negocjacje trwają to Iran już zgodził się praktycznie na wszystkie warunki stawiane przez USA". "Termin 60-dniowego memorandum USA-Iran upływa 18 sierpnia, ale aktualnie wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby został wydłużony, jeśli do tego czasu nie uda się wypracować ostatecznego porozumienia" – czytamy w komentarzu.

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