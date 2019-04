Trzaskowski nie weźmie udziału w edukacyjnym okrągłym stole. ”Nie widziałem zaproszenia”

– Wobec niejasnej formuły spotkania, które zapowiedział na piątek premier Mateusz Morawiecki, kierownictwo ZNP nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu – poinformował dzisiaj szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Taką samą decyzję miała podjąć oświatowa "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. (CZYTAJ WIĘCEJ) Niezależnie od decyzji ws. piątkowych rozmów, Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy poinformował dzisiaj, że nauczyciele będą klasyfikować uczniów (a co za tym idzie umożliwią im pisanie matur).

"Ja się tam nie wybieram"

Planowane na piątek rozmowy na Stadionie Narodowym i decyzje ZNP komentował w programie "Wydarzenia i opinie” prezydent Warszawy. – Ja się tam nie wybieram (na Stadion Narodowy - red). Nie widziałem zaproszenia – mówił Trzaskowski w studiu Polsat News. – Mogę powiedzieć, że my zrobiliśmy absolutnie wszystko, żeby uspokoić sytuację, żeby przeprowadzać egzaminy. Również apelowaliśmy do nauczycieli, żeby w tej trudnej sytuacji, w której rozumiemy ich postulaty, w której jesteśmy z nimi, żeby doprowadzić do klasyfikacji – tłumaczył polityk.

Trzaskowski stwierdził też, że jego zdaniem „za cały ten chaos w edukacji jest odpowiedzialny w stu procentach rząd PiS-u”. – Mamy chaos, nieprzewidywalność i zachwyconą minister edukacji, która jest już myślami w Brukseli – dodał polityk.

Protest w szkołach w całym kraju trwa od 8 kwietnia. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzeń i większych nakładów na oświatę. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo w maju ruszają egzaminy maturalne, a niektórzy strajkujący nauczyciele nie biorą udziału w radach klasyfikacyjnych, co uniemożliwia wystawienie i zatwierdzenie ocen uczniom, a w konsekwencji dla uczniów możliwość napisania matury.

Czytaj także:

ZNP nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu. Dworczyk: Mam nadzieję, że opadną emocje