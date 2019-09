"1000 plus dla każdego pracującego Polaka". Konfederacja prezentuje program

Konfederacja to jeden z pięciu ogólnopolskich komitetów, który startuje w najbliższych wyborach.

– 500 plus to symbol rządu, który kłamie, że coś daje. My proponujemy 1000 plus, to symbol Konfederacji. Dzięki likwidacji najbardziej szkodliwych podatków dla każdego pracującego Polaka zostanie 1000 zł miesięcznie więcej! – mówił Kulesza podczas swojego wystąpienia.

Kulesza podkreślił, że w polskim systemie podatkowym 40 proc owoców pracy Polaków jest "grabione przez państwo". Dlatego też Konfederacja proponuje powszechną ulgę podatkową, która miałaby objąć likwidację PIT, dobrowolny ZUS dla wszystkich, a także obniżkę cen paliwa do 3 zł.

Konrad Berkowicz z kolei zapowiedział wprowadzenie bonu edukacyjnego, aby to rodzice mogli wybrać szkołę dla dziecka oraz bonu kulturalnego, aby sami podatnicy mogli decydować jakie przedsięwzięcia kulturalne mają być finansowane z ich podatków.

Podczas konwencji politycy podkreślali potrzebę ochrony życia ludzkiego oraz sprzeciw wobec aborcji. W pewnym momencie sala zaczęła skandować hasło "Prawo do życia!".

Konfederaci ponadto podnosili postulat obrony suwerenności państwa. Szczególny nacisk położono na obronie polskiej waluty i suwerennej polityce monetarnej. Podkreślano również znaczenie suwerenności energetycznej i wskazano na potrzebę inwestowania w energetykę jądrową