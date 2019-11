PSL żartuje z Platformy i Nitrasa. "Sławek, nie przelogowałeś się"

– Ja bardzo lubię i szanuję pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale niestety on aspiruje do takiego grona polityków – z którego ja już kilku znam po drodze, ostatnim był Ryszard Petru – mówił w studiu RMF FM poseł-elekt Sławomir Nitras. – To są ludzie – i Władysław, i wcześniej Ryszard Petru – którzy mówią tak: Myśmy wygrali wybory, zrobiliśmy świetny wynik 7 procent, a wyście przegrali wybory, bo zrobiliście 28. Ja myślę, że tu trzeba trochę spokoju – tłumaczył Nitras.

Wypowiedź posła-elekta PSL skomentował na Twitterze. „Nitras, nawet Rysiu Petru miałby większe szanse na wygraną z Dudą niż kandydat Koalicji Obywatelskiej” – napisał administrator konta PSL.

W odpowiedzi na kolejne post z konta Koalicji Europejskiej, PSL zasugerował, że pisze z niego Sławomir Nitras. "Sławek, nie przelogowałeś się" – czytamy pod postem KE.

Na koncie Koalicji Europejskiej pojawiły się dalej wpisy wyśmiewające PSL, które zdobyło w ostatnich wyborach 8 proc., co zdaniem KE spowodowało, że ludowcom woda sodowa uderzyła do głowy. Na odpowiedź PSL nie trzeba było długo czekać.

Ludowcy przypomnieli na Twitterze sondaż z okresu kampanii prezydenckiej sprzed pięciu lat, w którym Bronisław Komorowski otrzymał 73 proc. głosów, a Andrzej Duda 8 proc. głosów (pytanie w sondażu brzmiało: „Kto wygra wybory prezydenckie w 2015 r.?”). „Przypominajka dla wszystkich koleżanek i kolegów z Platformy, którzy heheszkują z 8%. Śmieszkujcie dalej” – czytamy na koncie PSL.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz skończy jak Petru? Polityk PO zaskakujeCzytaj także:

Szef PSL o prezydencie: Podwykonawca prezesa