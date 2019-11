Sobotni mecz Polska-Izrael zagrożony. Tel-Awiw pod ostrzałem

"Nasz związek piłki nożnej jest w stałym kontakcie z siłami bezpieczeństwa. Zgodnie z instrukcjami Dowództwa Frontowego przygotowujemy się do możliwych zmian" - napisano w komunikacie, który zamieszczono na oficjalnym koncie Israel FA na Twitterze. We wtorek w Tel-Awiwie i innych miastach Izraela doszło do ostrzału rakietowego. To oznacza, że sobotni mecz Polska-Izrael w ramach eliminacji do Euro 2020 może zostać odwołany lub przesunięty.

Sobotni mecz w Jerozolimie ma być przedostatnim spotkaniem Polaków w eliminacjach Euro 2020. Reprezentacja Polski może być pewna gry w finałach, a Izrael wciąż ma szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie, które też jest awansem. We wtorek w wielu miastach Izraela doszło do ostrzału rakietowego. Dopuścili się go terroryści z grupy Islamski Dżihad, przeprowadzając w ten sposób odwet za poniedziałkowy nalot sił izraelskich, podczas którego zginął jeden z przywódców organizacji, Baha Abu Al-Atta. Polski Związek Piłki Nożnej na razie nie informuje o jakichkolwiek oficjalnych komunikatach ze strony Izraela, a decyzje odnośnie rozegrania spotkania należy właśnie do gospodarza meczu lub UEFA. W związku z tym nie jest wiadome, czy mecz może się odbyć i czy bezpieczeństwo polskich piłkarzy jest zapewnione. Na ten moment placówki dyplomatyczne wymieniają się informacjami, a ambasada Izraela w Polsce i ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski, apelują do polskich turystów o zachowanie ostrożności. Czytaj także:

Atak rakietowy w Izraelu. Ambasador apeluje do Polaków