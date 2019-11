Nowy ruch polityczny? Intrygujące słowa Tuska

Wczoraj podczas zjazdu członków Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu ustępujący szef Rady Europejskiej został wybrany nowym liderem formacji.

Były premier zapewnił, że jeśli chodzi o polskie sprawy, to już od 1 grudnia będzie do dyspozycji w "stuprocentowym wymiarze".

– Mam wrażenie, że niezależnie czy mnie lubią, czy nie, liczą się z moją opinią, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe – mówił Tusk w rozmowie z Polsat News. Polityk dodał, że nie ma "deficytu rozpoznawalności". – Ona nie zawsze jest pozytywna. Ludzie mnie znają. Będę chciał to wykorzystać – dodał.

Donald Tusk zapowiada, że będzie chciał się bardziej zaangażować w politykę krajową. Były premier podkreślił, że szczególnie zależy mu na współpracy z młodymi ludźmi.

W pewnym momencie Tusk został wprost zapytany przez dziennikarkę Polsat News, czy myśli o budowie nowego ruchu politycznego.

– Myślę, że znajdę w każdym mieście w Polsce kilku ludzi, którzy są gotowi poważnie rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed Polską i Europą – odpowiedział.– Chciałbym, żeby w Polsce znalazła się grupa 10, 20, może 100 młodych ludzi, którzy będą rozumieli świat tak, jak on na to zasługuje. Żeby oni na serio wzięli sprawy w swoje ręce. Nie tylko dlatego, że są młodsi ode mnie, bo wiek nie wystarczy, ale dlatego, że lepiej rozumieją ten świat. A co z tego będzie, zobaczymy – dodał były premier.

Tusk ocenił, że jego działalność może przynieść pozytywny rezultat "już za 3, 4 lata". Dopytywany czy powstanie "partia Donalda Tuska" unikał jednoznacznej odpowiedzi, stwierdzając, że taki język zniechęca ludzi.