"Nieobliczalne konsekwencje". Hołownia określił się ws. aborcji

Jeszcze niedawno mówił, że aborcja to zawsze zabójstwo i z pełnym przekonaniem podniósłby rękę za ustawą całkowicie zakazującą przerywania ciąży. Co dziś ma na ten temat do powiedzenia Szymon Hołownia - kandydat na prezydenta RP?

Szymon Hołownia został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy gdyby był prezydentem, podpisałby ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące aborcji. – Uważam, że ustawy nazywanej "zgniłym kompromisem", ale jednak kompromisem, wypracowanym w debacie długiej i ostrej, nie należy zmieniać ani w jedną, ani w drugą stronę – przyznał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Jak podkreślił, naruszenie kompromisu "wywoła wojnę światopoglądową w Polsce". Gość Polsat News wyjaśnił, że ma bardzo jasne i precyzyjne poglądy na temat aborcji, jednak w tej chwili naruszenie zmiany w tym zakresie mogą wywołać "zupełnie nieobliczalne konsekwencje". Na uwagę dziennikarza, iż prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jeśli ustawa zakazująca aborcji eugenicznej trafi na jego biurko, to ją podpisze, Hołownia odparł: "Prezydent Duda ma też inicjatywę ustawodawczą, więc jeśli jest zwolennikiem takiego rozwiązania, to niech złoży ustawę. Wtedy nie będzie musiał mówić, że coś podpisze, jak ktoś coś uchwali".