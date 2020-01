Terlikowski: To jest największy dramat współczesności

Planned Parenthood to amerykańska organizacja, która jak sama zaznacza "działa na rzecz praw reprodukcyjnych". Obok promowania antykoncepcji i edukacji seksualnej wśród najmłodszych, PP prowadzi kliniki, w których przeprowadzana jest aborcja.

Z danych, którymi chwali się sama organizacja, wynika że w 2018 roku w jej klinikach przeprowadzono niemal 350 000 aborcji. Sprawę skomentował publicysta "Do Rzeczy" Tomasz Terlikowski, który określił tę sytuację mianem "zamilczanego dramatu".





"345.672 dzieci zginęło w wyniku aborcji w amerykańskich klinikach Planned Parenthood w roku 2018. To oficjalne dane z ich raportu. To o 4 procent więcej niż w roku 2017. To jest największy dramat współczesności. Zamilczany dramat" – napisał Terlikowski na Twitterze.