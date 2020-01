"Super Express" dotarł do sondażu zleconego przez Lewicę. Zobacz wyniki

Dzisiejszy „Super Express” informuje, że dotarł do pierwszego wewnętrznego sondażu prezydenckiego zleconego przez Lewicę. Z badań wynika, że Andrzej Duda jest nadal niekwestionowanym liderem polskiej sceny politycznej. Chce na niego obecnie głosować 45 proc. badanych.

Z tajnego sondażu wynika, że drugie miejsce zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem w wysokości 23 proc. Trzecie miejsce zajmuje kandydat lewicy. Na Roberta Biedronia chce zagłosować ledwie 12 proc. respondentów.

Sam zainteresowany jednak się zupełnie nie przejmuje tymi wynikami. Lider Wiosny deklaruje, że jego zamiarem jest wejście do II tury wyborów.

"To bardzo dobry punkt wyjścia i jestem bardzo wdzięczny za zaufanie. Te 12 procent to elektorat Lewicy z ostatnich wyborów. To znaczy, że panuje wśród nas niesamowita mobilizacja" – mówi Biedroń w rozmowie z "Super Expressem".