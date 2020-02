Kosiniak-Kamysz kontra Mazurek. Woyciechowski: PSL ubrany w agenturę komunistycznej bezpieki

PiS jak generał Jaruzelski? Skandaliczna wypowiedź Nitrasa

– Jeżeli prezydent Polski łamie polską Konstytucję, to stawia go w jednym szeregu z tymi, którzy łamiąc prawo, wprowadzili w Polsce stan wojenny – mówił w studiu Radia Plus poseł PO Sławomir Nitras.