Media publiczne nie dostaną 2 miliardów? "Rz": Prezydent ma dylemat

Według informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita" w PiS-ie nie ma jednomyślności, co do tego, że prezydent powinien podpisać ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych.

Część polityków obozu rządzącego uważa, że prezydent Andrzej Duda nie powinien podpisywać kontrowersyjnej ustawy i odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego, pojawiają się nawet głosy, że w tej sprawie powinno paść weto. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" są też tacy politycy, którzy uważają, że to właśnie weto i brak podpisu pod ustawą, najbardziej zaszkodzi prezydentowi i rządowi. "Dziennik Gazeta Prawna" utrzymuje z kolei, że poważnie brana jest pod uwagę opcja odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed jej podpisaniem. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 2 miliardy na media publiczne W połowie lutego Sejm znowelizował ustawę abonamentową i przyznał mediom publicznym rekompensatę w kwocie prawie 2 miliardów złotych. Politycy Koalicji Obywatelskiej próbowali to zablokować, żądając przyznania tych pieniędzy na leczenie onkologiczne. Od tamtej pory narracja opozycji koncentruje się wokół tego tematu. Politycy opozycji wzywają prezydenta Andrzeja Dudy do zawetowania ustawy.