"Chciałbym wyrazić swoje zdumienie". Bosak zabrał głos w Sejmie

Zdaniem Bosaka politycy, którzy głoszą, że rząd ukrywa przypadki koronawirusa, ulegają teoriom spiskowym. Poseł Konfederacji podkreślił, że Kidawa-Błońska jako kandydat w wyborach prezydenckich powinna uspokajać nastroje społeczne, a nie rozsiewać plotki.

– Rząd, siedzący tutaj osiem metrów ode mnie pan premier, pan minister zdrowia są pod stałym gradem zjadliwych komentarzy opozycji, która ulega teoriom spiskowym jak mogliśmy w zeszłym tygodniu zauważyć między innymi w wypowiedziach kandydatki do urzędu Prezydenta RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zamiast uspokajać nastroje co przystoi kandydatom do urzędu głowy państwa, powtarzała plotki, domysły, krążące po Warszawie teorie spiskowe – mówił Krzysztof Bosak w Sejmie.

Polityk podczas swojego wystąpienia zwrócił się również bezpośrednio do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. – Chciałbym wyrazić swoje zdumienie, że posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wniosek pana prezydenta i pan prezydent nie zdecydował się zabrać głosu. Jeżeli to posiedzenie było uzasadnione z perspektywy KPRP i z perspektywy głowy państwa, to chcielibyśmy dokładnie wiedzieć jakie cele miał pan prezydent zapraszając tutaj 460 posłów i uważając, że rząd czy komisja zdrowia pracują w sposób niewystarczający – mówił polityk.