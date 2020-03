"Do Rzeczy" nr 13 (wydanie internetowe): Odporni na lęk? Czy współczesna cywilizacja jest gotowa mierzyć się z tym, co nieoczekiwane

Drodzy Czytelnicy! Najbliższy numer tygodnika „Do Rzeczy” wyjątkowo ukaże się wyłącznie w wydaniu cyfrowym. Do pobrania od godziny 20. Wynika to z rozwoju sytuacji na rynku w związku z epidemią koronawirusa, ze znacznego ograniczenia liczby punktów dystrybucji prasy. Dlatego wszystkich tych, dla których nasze pismo jest ważne, zachęcam tym razem do zakupu wydania w Internecie. Będzie to możliwe już od dziś. Kolejne wydanie „Do Rzeczy” ukaże się 30 marca najprawdopodobniej i w wersji cyfrowej, i papierowej – pisze Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.