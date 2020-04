Głosowanie jesienią? Oto propozycja Lewicy ws. wyborów

– Stworzyliśmy rozwiązanie prawne, które umożliwi nie tylko odłożenie daty wyborów, ale jesteśmy siłą polityczną, która myśli o tym, jak to zrobić zgodnie z konstytucją i jak zorganizować wybory, a nie tylko je przesunąć – mówiła na konferencji prasowej Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Szef klubu Krzysztof Gawkowski podkreślił z kolei, że rozwiązania proponowane przez Lewicę są „proste i konstytucyjne". – Szansa na to, że wybory się odbędą w bezpiecznym terminie, to stan klęski żywiołowej. Złożyliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i będziemy konsekwentni. Złożymy wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący uchwały. Wczoraj i dzisiaj słyszymy z ust OBWE i PKW, że wybory mogą być niedemokratyczne, niewolne. To znaczy, że PiS z każdej instytucji powinna czerpać garściami. Jednak to wszystko wyrzuca do kosza, bo liczy się jeden cel – Andrzej Duda prezydentem – mówił Krzysztof Gawkowski.

Czytaj także:

"Wciąż zadaję sobie to pytanie". Hołownia o konferencji premieraCzytaj także:

"Czarny sen Terleckiego własnie się spełnił". Zamieszanie w Sejmie