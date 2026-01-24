Nowy ruch prezydenta. "W związku z działaniami wymierzonymi w KRS"

W środę po południu prokuratorzy w asyście policji weszli do gmachu KRS. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze działali na polecenie Prokuratury Krajowej w celu przeprowadzenia czynności procesowych przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Rzecznik PK prok. Anna Adamiak przekazała z kolei, że przeszukanie dotyczyło pomieszczeń należących do biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, mieszczącego się w siedzibie KRS.

Działania prokuratury i policji wywołały stanowczy sprzeciw m.in. pierwszej prezes Sądu Najwyższego. W wydanym oświadczeniu Małgorzata Manowska określiła je jako "skandaliczne". Wskazała, że KRS to organ konstytucyjny, którego pełna autonomia jest gwarantowana konstytucją. Akcja prokuratury i policji stanowi zatem "niedopuszczalną ingerencję w funkcjonowanie instytucji mającej kluczowe znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, stojącej na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Prokuratura i policja weszły do siedziby KRS. Prezydent Nawrocki reaguje

"W związku z działaniami rządzących wymierzonymi w Krajową Radę Sądownictwa, Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił Przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką na spotkanie, które odbędzie się w nadchodzącym tygodniu" – poinformował w sobotę za pośrednictwem platformy X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

Dagmara Pawełczyk-Woicka stoi na czele KRS od 24 maja 2022 r. Wcześniej była prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zmiany w KRS. Sejm zdecydował

Sejm przegłosował w piątek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowela zakłada, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich sędziów, a nie przez Sejm.

Resort sprawiedliwości twierdzi, że celem zmiany jest odebranie politykom wpływu na KRS i oddanie go środowisku sędziowskiemu. Do KRS mogą kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim stażem w sądzie, w którym orzekają. Z kolei czynne prawo wyborcze mają uzyskać wszyscy sędziowie.

