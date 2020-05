Internetowa konwencja prezydenta Dudy. "Koniec z polityką wstydu, mamy wiele powodów do dumy"

– W tych wyborach jest jeden kandydat, który gwarantuje że programy pomocowe będą utrzymane – mówił Bochenek rozpoczynając internetową konwencję Andrzeja Dudy. Jak podkreślił Bochenek, ma to szczególne znaczenie w czasie, kiedy trwa epidemia koronawirusa.

Po powitaniu prezydenta Andrzeja Dudy, pokazano spot, na którym dzieci śpiewają hymn Polski.

"Przez ostatnie 5 lat zdarzyło się wiele dobrego"

– Kiedy patrzę co się zdarzyło przez te pięć lat, to łza mi się w oku kręci. Przez ostatnie 5 lat zdarzyło się wiele dobrego. Spełniły się marzenia zwykłych ludzi, o których słyszałem podczas spotkań z mieszkańcami Polski. Obawy wielu ludzi zniknęły – mówił prezydent, rozpoczynając swoje wystąpienie.

– W trakcie poprzedniej kampanii mówiłem, że rodzinie należy się wsparcie. Dotrzymałem słowa. Został wprowadzony program Rodzina500plus, choć nikt w niego nie wierzy – dodał polityk. – Program Rodzina500plus to była wielka próba. Nikt do tej pory nie podjął tak wielkiego zobowiązania. Rodzina zasługuje na szczególną opiekę ze strony państwa – tłumaczył prezydent.

Jak przypomniał w swoim wystąpieniu polityk, za czasów poprzednich rządów pojawiły się informacje o ubóstwie wśród dzieci, o tym, że wiele z nich jest niedożywionych. – Bardzo chcieliśmy to zmienić – mówił prezydent, podkreślając wielką zmianę w tym zakresie.

"Chcę dziś powiedzieć o Polsce o jakiej marzyłem"

– Chcę dziś powiedzieć o Polsce o jakiej marzyłem, jaka była i jaką chciałbym ją widzieć – podkreślił następnie Duda. Prezydent mówił o grupach, które mogą oczekiwać od państwa szczególnej opieki i którym państwo jest zobowiązane pomóc. – Polska i my wszyscy winni jesteśmy wdzięczność naszym seniorom. Wprowadzamy rozwiązania, które mają na celu ich wsparcie – tłumaczył.

– Naturalną rolą polskiego państwa jest, by rolnik mógł liczyć na wsparcie ze strony państwa – mówił.

Duda podkreślił następnie, że ważne jest też przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości. – Nowoczesne państwo mówi o swoich wartościach, jest na nich mocno oparte – tłumaczył.

– Ja kierowałem się jednym (od początku pełnienia urzędu prezydenta – red.), tym co mówił mój prezydent (…) śp. Lech Kaczyński, że będzie czynił wszystko, aby zwyciężała sprawiedliwość, aby Polska była takim państwem, aby wszyscy byli równi – mówił prezydent. – Aby Polska była takim państwem, które broni słabych i nie boi się silnych – dodał.

Bezpieczeństwo

Pierwszym z filarów wymienonych przez prezydenta jest Bezpieczeństwo. – Można o nim mówić w bardzo wielu spojrzeniach: materialne, socjalne, zdrowotne, energetyczne, militarne, codziennie, to fizyczne polegające na ochronie porządku społecznego – mówił Andrzej Duda. Jak podkreślił, obóz Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach zrealizował wiele zobowiązań, które miały prowadzić do bezpieczeństwa materialnego, społecznego. Wymienił tu program "Rodzina 500 Plus", wzmacnianie polskiej gospodarki, tworzenie miejsc pracy. Przypomniał o znaczącym spadku bezrobocia.

Prezydent podkreślał, że w związku z poprawą życia w Polsce, niektórzy z Polaków mieszkających poza granicami kraju wróciła do ojczyzny. Przywołał tu rozmowę z jedną z taką osób – panią Małgorzatą. Kobieta ta obawia się, że w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem będzie musiała znów wyjechać. – Powiedziałem: zrobię, my zrobimy, wszystko co w naszej mocy, żeby pani wracać nie musiała – podkreślił.

Andrzej Duda wyraził wiarę, że trwający kryzys jest przejściowy. Tłumaczył, jak w obecnej sytuacji ważne jest utrzymanie programów socjalnych wprowadzonych przez PiS.

– Jako prezydent nigdy nie pozwolę, aby polskie państwo wycofało się z programu 500 plus. Ten program stanowi fundament (...) To pieniądze, które na pewno przyjdą, te pieniądze będą. Bądźcie spokojni, to jest Wasza materialna baza. (...) To jest sprawa fundamentalna, sprawa honoru polskiego państwa i polskich władz – mówił. Prezydent zapewniał też o utrzymaniu innych programów, takich jak 13. emerytura.

– Mam pełną świadomość, że liczba osoób w Polsce, które nie będą miały prace będzie wieksza niż dotychczas, dlatego mówię że zasiłek dla bezrobotnych musi być podniesiony do 1300 zł – podkreślał prezydent. Zapowiedział też, że będzie obligował banki, żeby umożliwiały swoim klientom w tym trudnym czasie korzystanie z wakacji kredytowych. – To kwestia honoru sektora bankowego – wskazywał.