Jarosław Kaczyński zapowiedział kongres PiS

W piątek doszło do spotkania Komitetu Wykonawczego PiS. "Super Express" informuje, że prezes partii Jarosław Kaczyński chciał na ostatniej prostej kampanii zmobilizować lokalne struktury do walki o zwycięstwo wyborcze.

Jeszcze w tym roku odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział to na dzisiejszym spotkaniu Komitetu Wykonawczego PiS prezes partii Jarosław Kaczyński. Przed kongresem odbędą się m.in. wybory władz okręgowych partii, a później - w trakcie kongresu - wybory władz partii.

Po Komitecie Wykonawczym PiS Krzysztof Sobolewski przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że najlepszym terminem wyborów byłby 28 czerwca. – Spotkanie dotyczyło podsumowanie tego, co dotychczas działo się w kampanii, wyborczej, bo jak szanowni państwo wiecie w tej chwili jako tako kampania jest wstrzymana do momentu, kiedy zostanie zarządzony przez panią marszałek nowy termin wyborów. Wydaje nam się, że najlepszy byłby 28 czerwca, ale to zależy od decyzji pani marszałek – mówił polityk.

Komitet Wykonawczy to (poza przewodniczącym Krzysztofem Sobolewskim i prezesem PiS) szefowie zarządów okręgowych partii z całej Polski.