Odmrażanie gospodarki. Jutro konferencja premiera

Lisicki: Jeśli chodzi o mnie, to żadnych programów w Trójce nie zamierzam już prowadzić

– Poprzedni dyrektor pan Tomasz Kowalczewski dzwonił do mnie w piątek z propozycją, bym dalej prowadził "Salon Polityczny Trójki". Odmówiłem mu. I to samo dotyczy obecnej sytuacji. Jeśli o mnie chodzi, to żadnych programów prowadzić nie...