Morawiecki ma propozycję dla Trzaskowskiego. "Wyciągamy rękę"

Premier odwiedził dzisiaj warszawski stadion RKS Skra. Szef rządu podkreślił fatalny stan obiektu i wskazał na potrzebę przeprowadzenia remontu.

– Ten widok tutaj za nami, to nie jest widok z jakiegoś filmu katastroficznego, tylko jesteśmy w sercu Warszawy. W miejscu, w którym według Rafała Trzaskowskiego miał powstać piękny, miał zostać wyremontowany piękny stadion lekkoatletyczny. To jest Skra Warszawa. Słynna Skra Warszawa, gdzie trenowała Irena Szewińska, Władysław Kozakiewicz, a nawet jeszcze jakiś czas temu nasza olimpijka Anita Włodarczyk – mówił premier podczas konferencji prasowej.

Morawiecki podkreślił, że ten stan świadczy o nieudolności oraz niezdolności do spełniania obietnic. – Do dwóch imion Rafała Trzaskowskiego, lenistwo i kłamstwo, trzeba dodać imię nieudolność, niezdolność do realizacji podstawowych obietnic. Nieudolność, którą pokazał przy zarządzaniu, w cudzysłowie, katastrofą ekologiczną „Czajka”– mówił premier.

Szef rządu stwierdził, że "wyciąga rękę" do prezydenta Warszawy. Premier zaproponował, aby Trzaskowski przekazał kwestię remontu stadionu władzom centralnym. – Za rok ten stadion Skra Warszawa będzie przeżywał swój piękny jubileusz stulecia. Na to stulecie chcemy wykonać remont za pana Rafała Trzaskowskiego i my ten remont wykonamy, jeżeli miasto stołeczne przekaże ten piękny stadion, stadion z tradycjami– tłumaczył Morawiecki.