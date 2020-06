"Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków". Biały Dom wydał oświadczenie

Parys: Trump zapraszając Dudę pokazuje, z kim w Polsce Amerykanie się liczą

– Gdyby doszło do zmiany na stanowisku prezydenta w Polsce mielibyśmy problem, bo trzeba by było relacje zaufania, które są na linii Andrzej Duda-Donald Trump budować od początku. Byłoby to bardzo trudne – mówi portalowi DoRzeczy.pl Jan...