Andrzej Duda: Dość z takim rozwojem, jaki był do 2015 roku

Jak podkreślił Andrzej Duda, równość szans rozwoju jest jedną z najważniejszych cech w nowoczesnych społeczeństwach.

– Dosyć z takim rozwojem, jak był do 2015 roku, że tylko wielkie miasta, wielkie miasta. Dzisiaj cała Polska potrzebuje rozwoju. I wielkie miasta i te mniejsze i polska wieś. Wszędzie muszą być inwestowane pieniądze, realizowane inwestycje. Bo wszędzie ludzie zasługują na godne życie. Wszędzie powinny być jednakowo traktowani, wszędzie powinni mieć równe prawa i równe możliwości rozwoju. O to właśnie chodzi – stwierdził prezydent Andrzej Duda w Łukowie.

Prezydent zwrócił także uwagę na to, że stawką najbliższych wyborów jest przyszły kształt Polski oraz to, czy polskie rodziny nadal będą wspierane, a kraj będzie się rozwijał. Zaapelował również do zebranych, aby nie tylko sami poszli na wybory w najbliższą niedzielę, ale również przekonali do tego swoje rodziny i znajomych.

Czytaj także:

Rośnie poparcie dla jednego z kandydatów. Oto najnowszy sondaż