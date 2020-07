Prezydent: Może w nieskończoność będę apelował o szacunek

– Trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzieleni po połowie, ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno. Tak, to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat – mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami.

– Wiele razy się zastanawiałem nad tym, co można zrobić, żeby nas bardziej zespolić. Co można zrobić, żeby uczynić nas bardziej wspólnotą taką zgodną. Otóż wydaje mi się, że droga do tego jest tylko jedna. To, co powiedziała trzy dni temu w Rzeszowie, w swoim wystąpieniu Agata, moja żona, a mianowicie szacunek. Po prostu proszę i będę może w nieskończoność nawet apelował o szacunek. O wzajemny szacunek, niezależnie od tego, czy nam się podobają poglądy inne czy się nie podobają, czy zachowania nam się podobają czy się nie podobają – nawoływał Andrzej Duda.

– Prosiłbym o szacunek, proszę państwa o to, bo to jest ogromnie ważne, żebyśmy się bardziej szanowali, żeby powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć tego o jedno słowo za dużo, bo to jest tak, że słowa ranią, potrafią ranić bardzo, żeby starać się też wybaczyć, jeżeli takie słowa wobec nas padły, żeby starać się jakoś przejść nad tym spokojnie, nie oddając, nie uderzając nawzajem mocnym słowem, ostrym słowem – zaznaczył prezydent.

