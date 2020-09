Kosiniak-Kamysz ponownie został ojcem. Urodziła mu się córka

W maju ubiegłego roku lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz po raz pierwszy został ojcem. Wówczas polityk zamieścił zdjęcie córki Zosi. O tym, że będą mieli drugie dziecko Paulina Kosiniak-Kamysz poinformowała w Dniu Matki. "Rok temu pierwszy Dzień Matki z Zosią. Tyyyle szczęścia. A już wkrótce będzie go… dwa razy więcej" - napisała wówczas na Facebooku. Teraz szef PSL-u zamieścił zdjęcie z córeczką i żoną na Twitterze, które podpisał „Różyczka”.

Paulina Kosiniak-Kamysz to druga żona lidera ludowców. Para jest razem od 2019 roku. "Moja żona Paulina ma 31 lat i pochodzi z Podolan koło Gdowa. Paulina – tak jak ja – pochodzi z rozpolitykowanej rodziny. Jej tata od 17 lat jest samorządowcem, wójtem gminy Gdów w Małopolsce. Nasze rodziny znają się od lat. My lepiej poznaliśmy się dopiero przez… mój bolący ząb. Któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak się wszystko zaczęło" – napisał lider PSL o żonie na swojej stronie internetowej.