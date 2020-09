Premier Morawiecki: Widać jak wiele znaczą inwestycje lokalne

Premier Morawiecki wziął dzisiaj udział w uroczystości otwarcia drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia.

– Widać wyraźnie ile znaczą inwestycje lokalne. Ile znaczy doprowadzenie dróg do dużych arterii tworzy nowe szanse inwestycyjne. W całej Wielkopolsce w ciągu kilku ostatnich lat to będzie miliard złotych dofinansowania w drogi lokalne. Takie drogi czasem nie widziały remontu od czasu, gdy po raz pierwszy położono na nich asfalt – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia inwestycji drogowej w Kobylej górze w Wielkopolski.

Szef rządu podkreślał, że wyremontowane drogi i nowe inwestycje to wyższy komfort jazdy, większe bezpieczeństwo i łatwiejszy dojazd do większych dróg. – To wszystko oznacza rozwój – stwierdził.



Szef rządu jednocześnie skrytykował działania Platformy Obywatelskiej, gdy ta rządziła w latach 2007-2015.

– Nasi poprzednicy mówili o modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Polska A od Polski B kiedyś była bardzo łatwa do rozpoznania po zużywających się szybko amortyzatorach w samochodach. Teraz jak jedziemy po tej drodze to widać, że nie musimy więcej mieć kompleksów. Łącznie realizujemy pół tysiąca zadań drogowych, zapytajcie drodzy mieszkańcy Wielkopolski ile tych zadań realizowano wcześniej. To są liczby 5,6,7 – razy przekraczający to co było wcześniej – mówił premier.