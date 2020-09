KO uderza w Ministerstwo Zdrowia: Kto na to pozwolił?

Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali na środowej konferencji prasowej o wynikach kontroli poselskiej, która dotyczyła zakupu przez resort zdrowia partii testów antygenowych na COVID z Korei.

– Ten zakup naszym zdaniem jest niezasadny, jest przejawem niegospodarności – powiedział Szczerba.

Posłowie przekonywali, że od początku eksperci twierdzili, że testy antygenowe nie są właściwe w przypadku COVID, że znacznie lepsze są testy genetyczne.

– Mimo tego minister Łukasz Szumowski i wiceminister Janusz Cieszyński podpisują 10 kwietnia umowę z koreańską firmą PCL na milion testów antygenowych, które miały być sprowadzone do Polski za kwotę 30 milionów dolarów – mówił Szczerba.

Już następnego dnia resort zdrowia przelewa połowę tej kwoty, czyli 15 mln dolarów na konto koreańskiej firmy, po czym do Polski przychodzi 150 tysięcy testów. – W tym momencie minister Szumowski mówi, że będzie reklamował testy z Korei, ponieważ ich walidacja wykazała ich nieskuteczność – mówił Szczerba.

Dariusz Joński dodał, że w tej sprawie nie dochowano również procedur, zgodnie z którymi o każdym produkcie leczniczym, który trafi na polski rynek musi zostać powiadomiony Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Choć te testy, które trafiły do Polski rozstały rozdysponowane na oddziały szpitalne, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych nic o tym nie wiedział.

– Otóż dopiero w trakcie naszego spotkania w urzędzie firma, która wprowadziła te testy na SOR-y powiadamiała urząd produktów leczniczych, że takie testy są wprowadzone – mówił Joński. – Kto pozwolił na zakup takich testów, kto pozwolił, by wprowadzić do obrotu takie testy? – pytał.

Zapowiedział, że w tej sprawie wraz z posłem Szczerbą skierują zawiadomienie do prokuratury i do NIK. – To jest mega afera, na podobnym poziomie, co respiratory – zaznaczył.

