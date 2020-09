Nieoficjalnie: Jest porozumienie Kaczyński-Ziobro

Według informacji Onetu, elementem porozumienia jest zgoda ws. odrzucenia ewentualnego weta do ustawy o ochronie zwierząt. Co więcej, portal wskazuje, że negocjacje ws. rekonstrukcji rządu mogą się zakończyć jeszcze w tym tygodniu, zaś jeśli tak się stanie, to nowa umowa koalicyjna może zostać uroczyście podpisana w weekend.

Z kolei dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy informuje, że do rządu ma wejść prezes PiS Jarosław Kaczyński, który miałby zostać wicepremierem.

Dziś po godzinie 20 zakończyło się spotkanie "ostatniej szansy" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Rozmowa polityków trwała nieco ponad godzinę i odbyła się w budynku należącym do Kancelarii Prezydenta przy ul. Baciarellego. To już drugie spotkanie liderów PiS i Solidarnej Polski w tym tygodniu. W poniedziałek politycy rozmawiali w tym samym miejscu w późnych godzinach nocnych.

Narada PiS

Wcześniej, o godz.13 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej, rozpoczęło się spotkanie kierownictwa PiS dotyczące przyszłości koalicji rządowej. Uczestniczyli w nim m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Po zakończeniu rozmów rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oświadczyła w rozmowie z PAP, że "piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od ich decyzji". – Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, aby móc realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna – dodała Czerwińska.

W tym samym czasie obradowało kierownictwo Solidarnej Polski.

Kryzys w koalicji

Kryzys w koalicji rządzącej wybuchł w piątek po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane. Od tamtej pory najważniejsi politycy PiS mówili, że koalicja de facto nie istnieje. Za kulisami mówiło się też o możliwej dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wariancie rządu mniejszościowego. Późnym wieczorem w poniedziałek doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Rozmowa miała trwać 4 godziny.