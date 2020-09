Kaczyński ogłasza koniec kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. "Mamy radosną wiadomość"

Podczas ogłoszenia zawarcia porozumienia byli obecni trzej liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro oraz premier Mateusz Morawiecki. Jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński.

– Proszę państwa mamy dla państwa radosną wiadomość. Bardzo się cieszymy. Zostało zawarte porozumienie. Za chwilę będzie ono podpisane. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii – powiedział prezes PiS.

– Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że będą do lata dobrze wykorzystane dla Polski. Z całą pewnością wszystko, co będzie możliwe do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela, będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją – dodał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podziękował koalicjantom i dodał, że bardzo cieszy go zawarcie porozumienia. – Przed nami dobra przyszłość – zakończył prezes PiS.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy

Kryzys w koalicji rządowej wybuchł po głosowaniu nad tzw. piątką dla zwierząt. W jego wyniku spekulowano o dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Lider Solidarnej Polski otrzymał ultimatum, od przyjęcia którego Prawo i Sprawiedliwość warunkowało pozostanie w rządzie partii Zbiory i dalsze trwanie koalicji.

W wyniki rozmów dojdzie również do rekonstrukcji rządu. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że w nowym rządzie będzie 14 resortów. Z tekami ministrów pożegnają się: Michał Woś (ministerstwo środowiska zostanie wchłonięte przez ministerstwo klimatu), Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, który zostanie zdymisjonowany oraz najprawdopodobniej Dariusz Piontkowski. Wiele wskazuje na to, że w nowym rządzie nie znajdzie się Jadwiga Emilewicz, która dziś poinformowała o odejściu z Porozumienia.

