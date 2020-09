Gwiazda "Naczelnika" zaczyna gasnąć

Mularczyk: Było odczucie, że koalicjanci dostali w rządzie za dużo

Nastąpiło pewne przeświadczenie, że koalicjanci są nieco przeszacowani jeśli chodzi o funkcje rządowe. To rodziło pewne napięcia. Do napięć dochodziło też z uwagi na pewne różnice programowe, co jest rzeczą normalną w przypadku koalicji...