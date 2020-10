"Rz": CBA prześwietla majątek szefa NIK i jego rodziny

Wielka niemożność

Dyskusje toczone w Koalicji Obywatelskiej zaczynają przypominać dialogi chłopów z zapomnianej sztuki Sławomira Mrożka „Indyk”. „Może by tak co zasiać? E, mówicie, kumie? Albo i zaorać… Ale co? A choćby i pole. Iii tam…”