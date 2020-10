Mazurek ujawnia nieautoryzowaną wypowiedź Rzeplińskiego. "To jest hołota? Nazywa pan tych ludzi tu hołotą?"

W wywiadzie dla "DGP" Andrzej Rzepliński stwierdził m.in. że nie rozumie sposobu, jakie środowiska lewicowe i feministyczne wybrały do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec wyroku TK w sprawie aborcji eugenicznej. Stwierdził, że zarówno protesty pod kościołami, jak i pod domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego są dla niego "niezrozumiałe". CZYTAJ WIĘCEJ

W oświadczeniu opublikowanym na profilu "Wolne sądy" na Facebooku, Rzepliński twierdzi jednak, że wywiad został zmanipulowany. Były prezes TK twierdzi m.in., że nie nazwał protestujących osób "hołotą".

Jak jednak wynika z wpisów dziennikarza przeprowadzającego dyżur z Rzeplińskim – Roberta Mazurka, były prezes TK kłamie.

„Szanowni Państwo, Tak, Prof. Andrzej Rzepliński podczas rozmowy dla DGP nazwał protestujących w Polsce »hołotą«. Mam to nagrane” – poinformował Mazurek na Twitterze, cytując następnie fragment wywiadu z były prezesem TK.

„- To jest hołota? Nazywa pan tych ludzi tu hołotą? - Tak. - I zostawi pan to w autoryzacji? - (ciszej, potakując): Tak”. – cytuje Mazurek i informuje dalej: „Podczas autoryzacji Pan Profesor - mimo obietnicy – poprosił, by zamienić »hołotę« na »awanturników«. Zgodziłem się” – podaje dziennikarz.

Mazurek poinformował także, że jeśli prof. Rzepliński zdecyduje się go pozwać, to dziennikarz przedstawi nagranie z rozmowy.

Czytaj także:

Rzepliński się tłumaczy: Treść wywiadu ze mną została zmanipulowana

Czytaj także:

"Napluł w twarz...". Obrońcy demokracji wyrzekli się Rzeplińskiego