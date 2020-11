"To zachowanie całkowicie niepoważne". Trzaskowski bezlitosny dla Rabieja

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął dziś decyzję o zdymisjonowani swojego zastępcy Pawła Rabieja. To efekt ustaleń dziennikarz "Faktów" TVN, z których wynika, że wiceprezydent Warszawy udał się na urlop do Grecji. O fakcie tym miał nie wiedzieć sam Trzaskowski.

Do sprawy prezydent Warszawy odniósł się dziś w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i" na antenie TVN24. Trzaskowski wyjaśnił, że podjął decyzję o dymisji Rabieja, ponieważ nie poinformował on ratusz, żę planuje urlop. – Musieliśmy przejąć jego obowiązki, jeśli chodzi o nadzór nad szpitalami. W ogniu pandemii takie rzeczy po prostu nie mogą się zdarzać – podkreślił.

– Nie wiem, jakim cudem pan prezydent podjął decyzję o urlopie, nie informując o tym ani mnie, ani nikogo w urzędzie. Przecież to ja wydaję pozwolenia na urlopy – zauważył Rafał Trzaskowski, dodając, że nikt w ratuszu jego wniosku nie widział. – Podobno, pan prezydent tak to tłumaczy, próbował ten wniosek złożyć internetowo. Jest to zachowanie całkowicie niepoważne, stąd też moja decyzja – dodał.

