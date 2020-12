Rozpad Koalicji Polskiej. "Wprost": Poszło o pieniądze

"Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze" – czytamy na wprost.pl. To ponoć właśnie przez fundusze doszło do rozpadu Koalicji Polskiej.

Decyzją Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z końca listopada, partia ludowców wyrzuciła Kukiz '15 z Koalicji Polskiej. Paweł Kukiz stwierdził wtedy, że "nie jest to przyjemna decyzja". – Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić. Zadecydowała Rada Naczelna PSL. Dziwię się, że to nie było głosowane na klubie, ale widocznie takie zwyczaje. Podstawa jest taka, że Rada Naczelna uważa, że zbyt często rozmijamy się z PSL – mówił w listopadzie Paweł Kukiz w rozmowie z dziennikarzami. Oficjalnym powodem podawanym przez PSL jest m. in. poparcie uchwały PiS ws. negocjacji unijnego budżetu. Jak informuje jednak wprost.pl prawdziwy powód miał być o wiele bardziej przyziemny. – Kosiniak-Kamysz postanowił pozbyć się Kukiza bo wiedział, że coraz bardziej realny jest pomysł uchwalenia ustawy o wtórnym podziale subwencji dla partii – przekonuje informator portalu. Gdyby takie przepisy faktycznie uchwalono, to Kukiz'15 przysługiwałaby część subwencji ludowców. Politycy PSL są ponadto przekonani, że gdyby Kukiz otrzymał pieniądze, to natychmiast sam opuściłby Koalicję Polskę. Czytaj także:

