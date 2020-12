"Większej perfidnej manipulacji wyobrazić sobie nie można". Tarczyński ostro o Onecie

"Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia" – artykuł pod takim tytułem został opublikowany na portalu Onet.pl. Czytamy w nim, że czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. "Już w pierwsze wojenne Święta w 1939 r., wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości" – czytamy.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jako ilustrację do artykułu wybrano zdjęcie przedstawiające... żołnierzy Wehrmachtu w czasie Wigilii w jednym z bunkrów polowych na froncie wschodnim.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Dominik Tarczyński.

"Onet przekroczył wszelkie granice. To plucie w twarz Polakom. Większej perfidnej manipulacji niż ilustrowanie świąt zdjęciem „smutnych Niemców” wyobrazić sobie nie można. Wyobraźmy sobie, że taki tekst powstaje w Izraelu... co by się stało z takim medium?" – napisał.

