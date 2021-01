Rząd wstrzymuje transport 330 tys. szczepionek dla grupy "zero"

– Wczoraj Pfizer poinformowała o czasowym zmniejszeniu dostaw do krajów UE i najprawdopodobniej te zmniejszone dostawy będą miały miejsce między 18 a 25 stycznia. Do tej pory nie otrzymaliśmy zaktualizowanego harmonogramu dostaw – tłumaczył podczas konferencji prasowej szef KPRM.

Jak podkreślił dalej Dworczyk, w związku z działania firmy Pfizer, rząd podjął działania, które mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień. – Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają na pewno drugą dawkę – zapewnił jednocześnie polityk.

– Nie zmieniamy nic jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne. Seniorzy powyżej 70 r.ż. rozpoczną szczepienia po 25 stycznia. Nie zmienia się również harmonogram rejestracji – tłumaczył Dworczyk.

– Mamy zaplanowane, że w przyszłym tygodniu 50 tys. szczepionek pojedzie do punktów, które mają wykonać drugie szczepienie i to się nie zmienia. 120 tys. szczepionek ma jechać do DPS i tu też nic się nie zmienia – dodał szef KPRM.

Mniejsza dostawa szczepionki Pfizer

W piątek Pfizer zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do państw UE i wytłumaczył to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdWzie szczepionki są produkowane.

Tego samego dnia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko COVID-19, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie na stronie BioNTech.