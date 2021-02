Hołownia do posłów Gowina: To ostatni dzień, kiedy możecie ocalić twarz

W nagraniu opublikowanym na Facebooku Hołownia odniósł się do protestu mediów, które sprzeciwiają się wprowadzeniu nowego podatku od reklam.

– Jeszcze raz apel, przede wszystkim do posłów Gowina, ale też do innych parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy: dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie ocalić twarz. Rozmawiamy z wami przecież. Nie wiem, czy Gowin rozmawiał z Tuskiem, ale przecież słyszymy, co się tam dzieje, jak zaczynacie się bać, co będzie po zmianie – stwierdził Hołownia.

– Wasze rodziny pytają was, czy pójdziecie siedzieć. Więc odpowiadam wam dzisiaj: być może pójdziecie siedzieć. Będziecie rozliczeni z absolutnie każdego głosowania, którym łamaliście polski kręgosłup. Dzisiaj te tygodnie, które są przed nami, to ostatni dzwonek, żebyście się opamiętali. Żebyście zrozumieli, że jesteście pionkami w lepkim śnie satrapy, które wyrzuci, jeśli tylko przyjdzie mu ochota – powiedział.

– Dzisiaj jest ostatni moment, kiedy możecie przyjść i opowiedzieć się po stronie prawdy. Kiedy możecie przyjść i powiedzieć w jasny i wyraźny sposób: dość tego, stajemy dzisiaj z ludźmi, a nie z tą bandą, przy której Jaruzelski za chwilę będzie wyglądał niewinnie, jak św. Teresa w ekstazie dłuta Berniniego – ocenił Hołownia.

– Co jeszcze chcecie nam ukraść, panie Kaczyński? Kościół już prawie pan ukradł. Media? Informacje? Wolne słowo? Już pawie pan ukradł. Państwo pan ukradł. Rzeczników pan ukradł, sądy prawie pan ukradł. Naszą pozycję międzynarodową pan ukradł, wyrzucił i opluł. Co jeszcze chce pan ukraść mi i mojemu dziecku? (…) Dzisiaj wszyscy musimy stanąć razem – stwierdził Hołownia.

