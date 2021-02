Aborcja do 12 tygodnia? "To jest cywilizacyjny standard"

twitter

"Aborcja do 12 tygodnia bez żadnych przeszkód, to jest cywilizacyjny standard. Każdy, kto ma inną opinię, jest za katotalibanem, a co za tym idzie – za znęcaniem się nad kobietami. To bardzo proste" – napisała Markusz.

Na wpis dziennikarki Jewish Telegraphic Agency oraz portalu Jewish.pl, odpowiedziało wiele osób, które krytykują m.in. język jakim posługuje się Markusz.

Działacze think tanku Ośrodek Myśli Politycznej zwrócili natomiast uwagę, że Markusz sama, arbitralnie ustala standard dotyczący życia nienarodzonych dzieci.

"Arbitralne ustalanie standardów cywilizacyjnych i wyłączanie z nich prawa do życia dziecka jeszcze nienarodzonego - jaki to jest taliban? Progresotaliban? Złotaliban? Czy szukać trzeba innych określeń?" – pytają analitycy.

O działaniach Markusz pisaliśmy już kilkakrotnie m.in. kiedy kiedy krytykowała promowanie bohaterstwa Polaków przy okazji rocznicy wybuchu I wojny światowej..

O dziennikarce było także głośno kiedy latem ubiegłego roku na stronie "Jerusalem Post" opisała dewastację żydowskich grobów w Polsce. Ilustracją do tekstu było jednak zdjęcie z Francji, gdzie na grobowcach narysowano swastyki.

