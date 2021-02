Co z wyborcami, jeśli dojdzie do rozpadu Zjednoczonej Prawicy? Ciekawy wynik sondażu

Jeśli doszłoby do rozpadu Zjednoczonej Prawicy, Porozumienie Jarosława Gowina prawdopodobnie nie dostałoby się do Sejmu – wskazuje badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.