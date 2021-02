Zaskakująca informacja "Wyborczej". Ziemkiewicz: Z matematyką w Agorze jest tak samo...

„Ponad jedna trzecia (36 proc.) osób między 25. a 34. rokiem życia wciąż mieszka z rodzicami. Większość z nich to mężczyźni – aż 43 proc”. – czytamy w tekście na stronie „Gazety Wyborczej”. Tekst z którego pochodzi cytat dotyczy młodych dorosłych, którzy z różnych nie wyprowadzają się z domów.

Ten fragment artykułu (promujący tekst w mediach społecznościowych) rozbawił wiele osób.

"43% procentowa większość. Chyba faktycznie dużo jest tych płci" – skomentował jeden z internautów.

„Z matematyką w Agorze jest tak samo, jak z ortografią w partii Lewica” – napisał natomiast dziennikarz Rafał Ziemkiewicz.

Wpadka podczas konwencji Lewicy

Publicysta "Do Rzeczy" nawiązał we wpisie do wpadki jaka miała miejsce podczas sobotniej konwencji Lewicy. Podczas konwencji zaprezentowano 10-punktowy pakiet dla młodych, a wśród "propozycji" znalazło się m.in. prawo do aborcji czy zapewnienie tanich mieszkań na wynajem.

– Przedstawiliśmy 10 propozycji, które napisało młode pokolenie, które będzie pisało nowy rozdział dla Polski, które zrobi to lepiej o tych, którym uwierzyliśmy, a nas zawiedli. Wśród nich prawo do aborcji, bo mamy 2021 rok i to kobieta powinna decydować, bez żadnych konsultacji, broń Boże z politykiem czy biskupem, o tym, czy chce przerwać ciążę, czy jej nie chce przerywać, bo jesteśmy w sercu Europy – mówił w trakcie spotkania europoseł Robert Biedroń.

Podczas prezentacji wspomnianych propozycji, internauci zauważyli, że na plansze przygotowane przez działaczy wkradła się literówka. Chodzi o słowo "młodzież", która na planszach zapisano błędnie.

