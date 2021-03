Ciekawe informacje nt. Kaczyńskiego. "Buduje nową większość w parlamencie"

Borys Budka był dzisiaj gościem radia Tok FM. Podczas audycji polityk był pytany m.in. o Fundusz Odbudowy i ewentualną współpracę z partią rządzącą. Lider PO stwierdził, że jest otwarty na rozmowy z PiS-em w ważnych tematach, ale jego zdaniem taki dialog jest niemożliwy z winy drugiej strony.

– Kaczyńskiemu nie przejdzie przez gardło słowo „kompromis”, „rozmowa”, „opozycja”. To jest człowiek, który genetycznie nie potrafi współpracować, tylko chce narzucać swoje rozwiązania. My wielokrotnie podkreślaliśmy, że jesteśmy gotowi na dobrą rozmowę o przyszłości. Uważamy, że tego oczekują nasi wyborcy, bez względu na to, na kogo głosują, żeby środki z Funduszu Odbudowy były wydawane racjonalnie, ale również w oparciu o samorządy – mówił lider PO.

Problemy Zjednoczonej Prawicy

Budka podkreślił, że w obecnej chwili nie ma żadnego sygnału ze strony premiera Morawieckiego o szukaniu porozumienia z opozycją ws. Funduszu Odbudowy, gdyż rządzący są zajęci wewnętrznymi problemami koalicji.

– Oni tłuką się między sobą. Cały czas widzimy wyciąganie wzajemnych kwitów, używanie do tych rozgrywek prokuratury. Parlament jest takim miejscem. Niestety, premier zdecydował się, że rozgrywki wewnętrzne są dla niego ważniejsze. Wczoraj zamiast przyjść do parlamentu, powołał kolejną radę składającą się z posłów PiS-u. Radę polityczną przy premierze, w której pan Suski, Kuchciński i inne orły polskiej polityki będą mu doradzać. Ja mam radę dla premiera Morawieckiego, żeby jednak rozmawiał z tymi, którzy realnie mogą w parlamencie zagłosować za Funduszem Odbudowy – mówił.

Nowa większość parlamentarna?

Budka ocenia, że Zjednoczona Prawica jest zajęta własnymi problemami, a sam Kaczyński najchętniej wymieniłby koalicjanta.

– Kaczyński próbuje zbudować nową większość w parlamencie. Wysyła takie sygnały do posłów niezrzeszonych. Będzie próbował kraść posłów zarówno Solidarnej Polsce, jak i Porozumieniu Gowina i dlatego mówię wyraźnie, że dla niektórych ten czas może się kończyć – zdradził.

