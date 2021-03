Aktor przerwał pracę nad audiobookiem o Baumanie. Powodem fragment o Janie Pawle II

Autor publikacji o Zygmuncie Baumanie opisał na Facebooku sytuację, jaka miała miejsce w studio nagraniowym. Aktor, który na potrzeby audiobooka "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana" czytał książkę Domosławskiego w pewnym momencie odmówił dalszej współpracy. Powodem miał być krytyczny fragment dotyczący papieża Jana Pawła II.

"Otóż w książce o Zygmuncie Baumanie, w części poświęconej jego powrotom do Polski w latach 90., bohater opowieści jest w pewnym momencie krytykowany przez intelektualistów katolickich – że niby relatywista, nihilista, postmodernista. Kreślę kontekst tamtych sporów, piszę o apetytach politycznych Kościoła katolickiego" – pisze Domosławski na Facebooku. Autor przytacza również fragment książki, który zbulwersował lektora.

„Spory budzi przesłanie Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski nazywa wolność człowieka, pozbawioną bliskich jemu wartości, deprecjonującym określeniem »swawola«. Papież piętnuje świeckie prawa – między innymi prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Jednym ze skutków tych nauk i uległości znacznej części establishmentu wobec Kościoła jest wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. W 1995 roku w Skoczowie Jan Paweł II posuwa się do wygłoszenia niedorzecznej tezy, że w Polsce powraca dyskryminacja katolików i że są oni spychani na margines życia społecznego”.



W tym momencie aktor oświadczył, że nie przeczyta fragmentu krytycznego wobec polskiego papieża. Domosławski ironicznie podsumował jego decyzję. "W tym momencie aktor-lektor zrobił Rejtana, non possumus i takie tam" – pisze.

"Poszło – jak mi opowiadano, nie byłem świadkiem zdarzenia - o ten właśnie akapit, a najbardziej o sformułowanie NIEDORZECZNA TEZA. Aktor powiedział, że tego nie przeczyta. Przecież Jan Paweł II nie mógł wygłosić niedorzecznej tezy. I jak tak w ogóle można" – relacjonuje autor książki.

Zdanie, które oburzyło aktora znajdowało się na 655 stronie książki. Mimo to, lektor postanowił nie zmieniać swojego zdania i nie dokończył pracy. Jak informuje Domosławski, wydanie audiobooka zostało jednak zrealizowane na czas.

Onet dotarł do przedstawicielki Wydawnictwa Wielka Litera, które jest odpowiedzialne za książkę. Anna Wyżykowska również potwierdziła, że audiobook ukazał się na czas.

– Równocześnie też chcę podkreślić, że aktor zachował się w porządku. Rzeczywiście, odmówił czytania, ale ani wydawnictwo, ani Audioteka nie poniosły przez to żadnych kosztów. Wszyscy wywiązali się z terminów, książka ukazała się o czasie. Jeśli ktoś jest stratny, to aktor, który zrezygnował. Spędził dużo czasu przy pracy nad audiobookiem – przekazała Onetowi.

Zygmunt Bauman to słynny socjolog i filozof, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu. W PRL-u był agentem Informacji Wojskowej i oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bauman zmarł w Wielkiej Brytanii 9 stycznia 2017 roku.

