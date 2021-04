Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Nowela jest realizacją inicjatywy ustawodawczej prezydenta. Zakłada m.in. wydłużenie terminu do wniesienia skargi nadzwyczajnej przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich od prawomocnych orzeczeń kończących postępowania w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Na mocy ustawy termin ten ulegnie wydłużeniu o kolejne trzy lata i upłynie dnia 3 kwietnia 2024 r.

Wybór pierwszego prezesa SN

W nowelizacji zawarto także rozwiązania regulujące tryb wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN poprzez m.in. określenie kworum wymaganego do dokonania tego wyboru na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Kworum będzie stopniowo ulegało zmniejszeniu – wymagana będzie obecność kolejno 2/3, 1/2 i 1/3 liczby członków zgromadzenia. Ustawa przewiduje, że w razie niewyłonienia kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN na zasadach ogólnych, prezydent powierzy wykonywanie obowiązków i uprawnień pierwszego prezesa SN wskazanemu przez siebie sędziemu.

Dodatek za rozłąkę dla sędziów

Nowela wprowadza również przepisy niezbędne do formalnego uregulowania sposobu tworzenia, przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy; upoważnia prezydenta do określenia zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom SN stale zamieszkałym poza Warszawą, w tym wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę, a także wydłuża pierwszą kadencję ławników Sądu Najwyższego do końca grudnia 2022 r.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

