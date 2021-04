Jabłoński wbija szpilę Solidarnej Polsce. Bosak: Piękna orka koalicjanta

„Piękna orka koalicjanta w wykonaniu ministra Pawła Jabłońskiego, który przed dołączeniem do rządu wykonywał zawód adwokata, więc wie o czym pisze. Zwalanie ciągle własnej nieudolności na sądy jest niepoważne” – napisał na Twitterze lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Wpis polityka odnosił się do sporu na linii Prawo i Sprawiedliwość – Solidarna Polska, który wywołało wypuszczenie przez sąd z aresztu tymczasowego Sławomira Nowaka.

Sprawa Nowaka dzieli koalicjantów

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił, że Sławomir Nowak może wyjść na wolność. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji. Na zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro zaznaczył, że prokuratura liczy na zmianę decyzji sądu.

– Są bardzo ważne przesłanki natury profesjonalnej, które przemawiają za tym, że Sławomir N., jeśli ma być traktowany tak, jak każdy inny sprawca, podejrzany znajdujący się w takiej sytuacji, to powinien trafić do aresztu tymczasowego ponownie. Wrócić tam, gdzie jest w tej chwili jego miejsce, w trakcie tego skomplikowanego śledztwa przy takim materiale dowodowym, jaki został zebrany – powiedział Ziobro.

Jabłoński atakuje SP

Decyzję sądu oraz – przede wszystkim – reakcję ministra sprawiedliwości i prokuratury, wywołała spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

Jak relacjonuje na Twitterze Sekretarz Stanu w MSZ Paweł Jabłoński, w poniedziałek poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski tłumaczył w Polsat News, że "premier Mateusz Morawiecki wstrzymał reformę sądownictwa – i dlatego sędziowie z Iustitii wypuszczają podejrzanych"

"Teza jest zdumiewająca, bo łatwo ją zweryfikować – i ta weryfikacja nie wypada dobrze dla Janusza Kowalskiego" – stwierdził Jabłoński, opisując sprawę w kolejnych wpisach.

„Nie wiem dlaczego S. Nowak został dziś wypuszczony z aresztu. Sędzia faktycznie należy do upolitycznionej "Iustitii"... ale jest też wiceprzewodniczącą Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczącego Wydziału powołuje Prezes Sądu. Prezesa powołuje Minister Sprawiedliwości. To efekt nowelizacji uchwalonej jeszcze w 2017 r. Wcześniej Minister Sprawiedliwości musiał zasięgać opinii zgromadzenia ogólnego sędziów i KRS, które mogły blokować zmiany. Od 2017 r. tej blokady nie ma. MS ma pełną swobodę żeby skutecznie działać i zmieniać sądy (oraz prokuraturę) na lepsze” – tłumaczy na Twitterze Jabłoński.

Wiceszef MSZ przyznaje dalej, że chociaż nie zna materiału dowodowego ws. Nowaka, to „fakt, że sądy stosowały areszt przez 9 miesięcy wskazuje na bardzo dużę prawdopodobieństwo, że jest on winny... ale o tym musi orzec sąd w procesie karnym”. „Który to proces ciągle nie może się rozpocząć, bo ciągle nie ma aktu oskarżenia” – dodaje polityk.

Jabłoński rozważa także, że „trudno zrozumieć, dlaczego w tak ważnej sprawie przez ponad rok (śledztwo zaczęło się przed zatrzymaniem S. Nowaka) nie dało się przeprowadzić wszystkich czynności dowodowych, przesłuchać świadków, zabezpieczyć dowodów, zamknąć śledztwa i napisać aktu oskarżenia”.

Podsumowując polityk krytykuje prokuraturę, której „jakość pracy (...) przez lata pozostawiała wiele do życzenia”.

Kaleta odpowiada wiceszefowi MSZ

Na wpisy Jabłońskiego odpowiedział wiceszef resortu sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Na ataki polityka PiS, Kaleta odpowiedział ataki na działania Jabłońskiego.

„W 2018 opracowałeś kilka nowel ustaw o SN w ramach negocjacji z KE, a Premier Mateusz Morawiecki prosił o audiencję u PPSN Małgorzaty Gersdorf. To była realna blokada reform.

Ich owocem jest rozporządzenie unijne, które może zaprzepaścić już przeprowadzone i planowane reformy” – tłumaczy polityk.

„Twój atak na prokuraturę w sprawie, która jest niezwykle skomplikowana, w której śledczy zgromadzili dowody, których nawet opozycja nie kwestionuje, po prostu o nich milczy pokazuje, że nie działasz w dobrej wierze” – podkreśla dalej Kaleta.

„Na swoim koncie masz zarówno fatalne ustępstwa na rzecz KE i spętanie prac legislacyjnych w MS na ponad 2 lata, a finalnie rozporządzenie ograniczające suwerenność w uchwalaniu dalszych ustaw. W związku z tym nie dziwię się aż tak rozpaczliwej próbie obrony przez atak (samobój)” – dodaje wiceszef MS.

