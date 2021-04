Nowe dane o szczepieniach policjantów

Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP podkreślił, że policjanci to jedna z grup szczególnie narażonych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

– Codziennie wykonujemy czynności, mając do czynienia z ponad 40 tys. obywateli, to liczne interwencje, również z osobami zarażonymi już, sprawdzamy, czy przestrzegana jest kwarantanna, każdego dnia to ok. 420 tys. takich sprawdzeń – tłumaczył.



36,5 tys. policjantów zaszczepionych w dwa tygodnie

– W nieco ponad dwa tygodnie zaszczepionych pierwszą dawką zostało aż 36,5 tys. policjantów – przekazał dalej rzecznik KGP.

Wskazał, że szczepienie służb grupy MSWiA przeciwko COVID-19 przebiega bardzo sprawnie. – Tak jak zapowiadaliśmy, do końca kwietnia pierwszą dawką powinni być zaszczepieni wszyscy funkcjonariusze policji, którzy zgłosili się, a ich stan zdrowia na to pozwala – zapowiedział.

– Co ważne tam, gdzie jest to możliwe, szczepienia wykonują nasze zespoły medyczne jak np. w Warszawie zespół medyczny z oddziału prewencji, a szczepimy naszych ludzi również wieczorem, w weekendy i święta, by jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej osób – podkreślił.

Zaapelował również do funkcjonariuszy, który się jeszcze nie zdecydowali na szczepienie. – Dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem, również funkcjonariuszy przyjętych w ostatnich miesiącach, bardzo ważna informacja, że do najbliższego piątku mogą wypełnić formularz zgłoszenia chęci zaszczepienia – powiedział dodając, że formularz dla policjantów jest dostępny u ich przełożonych w komendach.

– Każdy funkcjonariusz, który wyrazi taką wolę, zostanie zaszczepiony, o ile nie będzie przeciwskazań zdrowotnych – zapowiedział.

Dane dot. koronawirusa wśród policjantów

Podał, że do chwili obecnej na COVID-19 zachorowało ponad 22 tys. policjantów, a 20 niestety zmarło. – Dlatego między innymi tak ważna jest profilaktyka, w tym szczepienia – dodał.

Szczepienia służb mundurowych przeciwko COVID-19 rozpoczęły się 24 marca.

Z kolei szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Do tej pory w Polsce wykonano 7 784 384 szczepienia przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 5 670 769 i 2 113 615 dawką drugą.

