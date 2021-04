Sondaż: Zjednoczona Prawica wygrywa ze wszystkimi. Hołownia zwiększa przewagę nad KO

Koalicja rządząca nadal pozostaje na czele wszystkich sondaży pokazujących poparcie partii politycznych w Polsce. Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni umocniła się na drugim miejscu zestawienia wyprzedzając Koalicję Obywatelską. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii.

Zjednoczona Prawica na czele

Zjednoczona Prawica w badaniu Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl zdobyła 34 proc. poparcia. To o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu tego typu. Druga Polska 2050 cieszy się poparciem 26 proc. respondentów. To wzrost o 2 pkt. proc. więcej w porównaniu do poprzedniego badania. Na trzecim miejscu znalazła się partia Borysa Budki. Koalicja Obywatelska, która systematycznie traci w sondażach, co doprowadziło do buntu działaczy żądających usunięcia Budki z funkcji przewodniczącego partii, w badaniu Social Changes uzyskała 16 proc. poparcia (o 2 pkt. proc. mniej niż poprzednio).

5 partii w Sejmie

Poza tą trójką w Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica i Konfederacja. Na partię Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia chce głosować 10 proc. badanych. To dokładnie taki sam wynik jak w poprzednim badaniu. Z kolei na Konfederację oddałoby swój głos 8 proc. respondentów. To mniej o 1 pkt. proc.

Progu wyborczego nie przekroczyły: Kukiz '15 z poparciem 3 proc. badanych (wynik bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania) oraz PSL, na które chce głosować 2 proc. ankietowanych (wynik również bez zmian).

Frekwencja wyniosłaby 66 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1072 osób w dniach od 16 do 19 kwietnia 2021 roku.

