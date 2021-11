Rekordowa liczba zakażeń. "Dochodzimy do szczytu IV fali"

– To nie jest dobra wiadomość, ale mamy dzisiaj rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – powiedział Interii wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodał, że to więcej niż notowane w środę w ubiegłym tygodniu 24 tys. nowych infekcji. – Wzrosty tydzień do tygodnia wyhamowały. Z naszych obserwacji wynika, że dochodzimy do szczytu czwartej fali – podkreślił wiceminister zdrowia.

Jak wskazał, ubiegłej doby wykonano rekordową liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 107 tys. We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 19 936 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 398 osób z COVID-19.

– W połowie grudnia możemy notować w kraju nawet do 30 tys. zakażeń dziennie – przestrzegał ostatnio naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Jarosław Drobnik. Jego zdaniem maksymalna fala zachorowań może trwać kilkanaście dni.

20,3 mln w pełni zaszczepionych

Z danych na stronach rządowych wynika, że liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 40 686 596 iniekcji. W pełni zaszczepionych jest 20 280 698 osób. Dzienna liczba szczepień to 91 227.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęły 283 682 osoby, a dawkę przypominającą – 1 817 428 osób.

Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek. Zgłoszono 16 173 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.

