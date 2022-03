List byłych działaczy opozycji antykomunistycznej do władz Federacji Rosyjskiej

My, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w komunistycznej Polsce będącej częścią bloku wschodniego do 1989 roku, oraz my, osoby wspierające dziedzictwo opozycji antykomunistycznej, apelujemy: nie próbujcie siłą zbrojną zawracać historii. Wycofajcie swoje wojska z niepodległej i demokratycznej Ukrainy.

Przez wiele lat walczyliśmy z opresyjnym systemem totalitarnym o wolne słowo, prawa obywatelskie, wolność, demokrację i niepodległość. Marzyliśmy o wolnym świecie bez wojen. I wywalczyliśmy ! W 1989 roku zaczęliśmy właśnie budować wolną, demokratyczną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską. W innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej także się udało dokonać historycznych zmian: runął mur berliński i wiele spośród tych krajów zaczęło budować demokratyczną państwowość, w tym również Rosja.

Gdy obecnie widzimy, jak Federacja Rosyjska zaczęła masową zbrojną inwazję, popełniając zbrodnię agresji, łamiąc Kartę Narodów Zjednoczonych i własne zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy, jesteśmy wstrząśnięci i przestrzegamy: nie ma powrotu do epoki niewoli, imperiów, bloków i stref wpływów. Nie przywróci jej napaść na sąsiedni kraj, zabijanie jego obywateli, strzelanie do domów mieszkalnych, szpitali, przedszkoli i szkół, bombardowanie miast i wiosek, a do tego szantażowanie całego Wolnego Świata bronią jądrową, gdy plany szybkiego podboju Ukrainy zawiodły. Ta wojna, pełna zbrodni wojennych, to droga donikąd.

Lista sygnatariuszy

ALFABETYCZNA LISTA SYGNATARIUSZY LISTU OTWARTEGO Z 1 MARCA 2022 R. byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób ich wspierających w sprawie agresji na Ukrainę:

